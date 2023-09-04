Магазины Women'secret возобновили работу в Москве

Закрывшиеся в марте 2022 года магазины нижнего белья Women'secret возобновили работу в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.

Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», точки продаж в столице заработали в ТРК «Атриум», ТЦ «Метрополис», ТРЦ Avenue Southwest и ТРЦ «Глобал Сити». Как сообщает РИА Новости, магазины открылись под франшизой белорусского ретейлера Fashion House.

Ассортимент во вновь открывшихся магазинах остался тем же, но цены на товары выросли, уточнил сотрудник торговой сети.