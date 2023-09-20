В Москве осудят серийных лжеэлектриков

Серийных лжеэлектриков осудят в Москве, сообщает «МВД Медиа». Четверо аферистов выманили деньги на общую сумму 110 тысяч рублей у 18 горожан под предлогом необходимости замены электросчетчиков.

По информации ведомства, группа злоумышленников действовала в столице в 2021-2022 годах. Их основными жертвами становились пенсионеры. Аферисты представлялись сотрудниками известной энергетической организации и заявляли о необходимости замены счетчиков потребления электроэнергии на новые модели, снабженные функцией дистанционной передачи показаний через интернет. Злоумышленники устанавливали в квартирах жертв счетчики и требовали за услугу плату, в разы превышавшую реальную стоимость таких приборов.

Мошенническую схему раскрыли, четверых участников преступной группы — двух мужчин и двух женщин — задержали.

По окончании расследования 18 возбужденных по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») дел были объединены в одно производство и направлены в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.