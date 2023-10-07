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10:00, 07 октября 2023
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Ляйсан Утяшева восхитила подписчиков необычным образом

Ляйсан Утяшева восхитила подписчиков необычным образом

© Кадр: @liasanutiasheva

Образом в необычном откровенном боди восхитила своих подписчиков гимнастка Ляйсан Утяшева. Видеозапись в новом наряде она опубликовала на странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ты можешь быть такой, какой захочешь здесь и сейчас», — подписала она публикацию.

На кадрах спортсменка позирует в брюках и боди, инкрустированном звездами, закрепленными на груди и соединенными между собой цепью.

«Ты такая бомбическая красотка», «Преображение просто восторг!», «Красотка», «Ну очень смело! Вам идет», «Шикарная», — прокомментировали юзеры.

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