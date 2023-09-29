«Лунная походка» пассажира московского метро попала на видео

«Лунная походка» пассажира столичного метро попала на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике мужчина выступает на площадке возле дверей в вагоне поезда. Сначала он исполняет так называемый танец робота, потом делает стойку на руках, несколько сальто и повисает вверх ногами на поручне. Далее мужчина демонстрирует «лунную походку» и завершает свой номер танцевальными элементами, имитирующими движение робота.

«Нормально его так вштырило», «Им что, плясать больше негде?», «Я думала, он будет под [американского певца и танцора] Майкла Джексона плясать», «Не пойму. В туалет что ли хочет?», «Осень…. Обострения», «Класс», «Красава», «Прикольно танцует», «Оса в попу укусила», «Все, что угодно делать, лишь бы не работать», — отреагировали пользователи сети.