Город
22:04, 07 сентября 2023
1 мин.

Гуляющая по столичной улице лисица попала на видео

Гуляющая по столичной улице лисица попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Чертаново #1 М125»

Гуляющая по улице на юге Москвы лисица попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Чертаново #1 М125».

«На Красном пруду вечером заметили рыжую красотку, которая искала еду. Если тоже встретите такую очаровашку, лучше не подходите и не трогайте. У животного может быть бешенство», — предупредил жителей столицы автор поста.

«Милая лисичка, красивая, рыжая», «Маленькая какая-то, может еще лисенок?», «Худая такая…», «Пушистик», «Зверополис просто!» — написали фолловеры канала в комментариях.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.