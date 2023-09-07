Гуляющая по столичной улице лисица попала на видео

Гуляющая по улице на юге Москвы лисица попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Чертаново #1 М125».

«На Красном пруду вечером заметили рыжую красотку, которая искала еду. Если тоже встретите такую очаровашку, лучше не подходите и не трогайте. У животного может быть бешенство», — предупредил жителей столицы автор поста.

«Милая лисичка, красивая, рыжая», «Маленькая какая-то, может еще лисенок?», «Худая такая…», «Пушистик», «Зверополис просто!» — написали фолловеры канала в комментариях.