Почему лишний вес никак не уходит? Ответ вас удивит!

Почему лишний вес никак не уходит? Ответ, который дала в беседе с Мoslenta.online психолог, сертифицированный коуч, тренер по личностному росту Алина Богомолова, вас удивит!

«Лишний вес — настоящий бич нашего времени. Это психосоматическая проблема родом из детства. Люди набирают массу, когда стремятся защитить себя от вызовов внешнего мира», — пояснила специалист.

Многие люди с юных лет в прямом и переносном смысле несут на себе груз негативного опыта. Причиной стресса могут стать нападки сверстников, непонимание в семье, конфликты с родителями и педагогами. В такие моменты ребенку хочется максимально закрыться, чтобы не чувствовать боли и обиды, поэтому он начинает интенсивно набирать килограммы. Непроработанные страхи и стрессы влияют и на взрослую жизнь, от них зависят состояние психики и физического здоровья человека.

Если ребенка приучили подавлять свои чувства, ругали за смех или слезы, то он вырастает холодным, испытывает трудности в коммуникации, часто недоволен своей жизнью. Дефицит эмоций приводит к перееданию и набору веса. Если ребенок находился под чрезмерной опекой старших или, напротив, рос сам по себе, то он также рискует приобрести пищевую зависимость.

Переосмыслить жизненный опыт и по-новому взглянуть на травмировавшие события поможет психотерапия. В результате может уменьшиться и вес.

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