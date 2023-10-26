Лифт оказался опасной ловушкой. Россиянин попал в больницу со сломанным позвоночником

Россиянин сломал позвоночник во время поездки в лифте новостройки, сообщает «Фонтанка.ру».

40-летний житель Приморского района Санкт-Петербурга обратился в местный травмпункт с жалобами на боль в груди и пояснице. В ходе обследования ему диагностировали компрессионный перелом девятого позвонка и травму связок в районе поясницы.

После этого выяснилось, что мужчина получил тяжелую травму во время поездки в лифте. В определенный момент свет в кабине погас, она стала резко снижаться и пролетела несколько этажей, после чего остановилась. Сейчас мужчина находится в больнице.

Ранее сообщалось, что россиянка застряла в лифте и провисела головой вниз полчаса.