Лидеры продаж. Топ авто с пробегом

Топ авто с пробегом составили в аналитическом агентстве «Автостат-инфо», сообщает Autonews.

Лидером продаж оказались Lada. В октябре россияне купили 143,3 тысячи авто этой марки. На втором месте расположилась Toyota (60,1 тысячи штук), а на третьем — Kia (32,6).

Первую пятерку замкнули японские авто Nissan (28,5 тысяч машин) и корейские Hyundai (27,8).

Ранее подержанные авто опять подорожали! Вот актуальные цены.