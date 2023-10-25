Личинки насекомых обнаружили в конфетах из магазина и сняли на видео, опубликованное в Тelegram-канале «Мои Люберцы».

«Вот такие конфетки были вчера куплены в магазине "Перекресток" в Люберцах. Будьте внимательны», — уточнил автор ролика. Житель Подмосковья показал коробку конфет, в которой ползали личинки насекомых.

«Значит, натуральные», «Конфеты с мясом», «Протеиновые конфетки», «Не страшно найти в яблоке червя, страшнее найти его половину», «Оставьте на хранение. Через месяц-другой будет воздушный шоколад с бабочками», «Живут в шоколаде», «Значит, съедобные», «Вкусно — и точка», — написали пользователи сети.