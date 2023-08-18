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05:31, 18 августа 2023
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Летучая мышь залетела в московскую квартиру и попала на видео

Летучая мышь залетела в московскую квартиру и попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»

В квартиру ЖК «Столичные поляны» в Южном Бутово залетела летучая мышь. Животное попало на видео, опубликованное в Telegram-канале

На кадрах видно, как особо ползает по паркету и периодически пытается взлететь, издавая при этом шипящие звуки. Ролик снят в спальне.

«Живите теперь с этим и закрывайте окна», — предупредили в сообществе. Однако летучая мышь не напугала пользователей сети: сотни фолловеров поставили под видео реакции умиления.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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