Летучая мышь залетела в московскую квартиру и попала на видео

На кадрах видно, как особо ползает по паркету и периодически пытается взлететь, издавая при этом шипящие звуки. Ролик снят в спальне.

«Живите теперь с этим и закрывайте окна», — предупредили в сообществе. Однако летучая мышь не напугала пользователей сети: сотни фолловеров поставили под видео реакции умиления.