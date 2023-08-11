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22:01, 11 августа 2023
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Спасатели освободили летучую мышь в Подмосковье

Спасатели освободили летучую мышь в Подмосковье

© Фото: Unsplash

Летучая мышь залетела в одну из квартир жилого дома в подмосковном Солнечногорске и сильно напугала ее хозяев. Для избавления от нежданного гостя и освобождения животного они вызвали спасателей.

«В пятницу, 11 августа, работники 267-й пожарно-спасательной части #Мособлпожспас поймали летучую мышь, залетевшую в квартиру к жителям Солнечногорска. Прибыв по указанному адресу, работники дежурной смены, обезопасив руки, в считанные минуты аккуратно поймали незваную гостью и выпустили ее на свободу», — рассказали в ведомстве.

Пост в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас» подкрепили фотографией животного.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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