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22:00, 01 октября 2023
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Легендарному ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический вид

Легендарному ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический вид

© Фото: Gennady Grachev / Wikipedia

Легендарному ресторану «Золотой колос», построенному на ВДНХ в 1954 году вернут исторический вид, сообщает столичный портал.

По имеющейся информации, в здании уже завершены противоаварийные работы. В настоящий момент специалисты занимаются реставрацией фасадов, а на следующем этапе приступят к работе с интерьерами. Реставраторы проведут расчистки и укрепление потолочных розеток, изящной лепнины, межоконных простенков, панно с барельефными фигурными композициями.

Кроме того, будет восстановлена историческая отделка стен и окон, а также декоративное оформление дверей.

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