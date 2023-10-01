Легендарному ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический вид

Легендарному ресторану «Золотой колос», построенному на ВДНХ в 1954 году вернут исторический вид, сообщает столичный портал.

По имеющейся информации, в здании уже завершены противоаварийные работы. В настоящий момент специалисты занимаются реставрацией фасадов, а на следующем этапе приступят к работе с интерьерами. Реставраторы проведут расчистки и укрепление потолочных розеток, изящной лепнины, межоконных простенков, панно с барельефными фигурными композициями.

Кроме того, будет восстановлена историческая отделка стен и окон, а также декоративное оформление дверей.