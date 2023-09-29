Раскрыта стоимость самой дешевой Lada Granta

Стоимость самой дешевой Lada Granta раскрыла «Газета.ru».

Россияне могут купить Lada Granta за 699,9 тысячи рублей. Автомобиль будет в базовой комплектации, с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и объемом 1,6 литра, с пятиступенчатой коробкой передач.

В эту стоимость не входят электроусилитель руля, подушка безопасности переднего пассажира, система ABS, подогрев передних сидений, кондиционер и другие функции.

Как отметил в беседе с РИА Новости глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, Lada Granta за 700 тысяч рублей можно приобрести до конца года. В дальнейшем возможно повышение стартовой цены. Это зависит от инфляционных процессов.