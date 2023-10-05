Определена самая популярная у россиян модель Lada

Самую популярную у россиян модель отечественного авто Lada в сентябре определили аналитики автоконцерна «АвтоВАЗ».

Лидером продаж оказалась Lada Granta. Россияне за месяц купили 19913 таких автомобилей. На втором месте в рейтинге расположилась Lada Vesta с 7301 реализованной машиной. Всего с начала продаж LADA Vesta нового поколения было куплено 24381 штука.

Кроме того, среди продукции «АвтоВАЗ» популярностью у россиян пользовалась NIVA Travel — в сентябре продано 4295 автомобилей. Чуть меньше было реализовано NIVA Legend — 4070 штук.