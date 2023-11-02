Какие квартиры подскочили в цене? Россияне столкнулись с весьма неприятным сюрпризом

В октябре квартиры в новостройках подскочили в цене на 3,5 процента. Об этом «Мосленте.Онлайн» рассказали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

Стало известно, что рост цен на рынке первичной недвижимости продемонстрировали за последний месяц почти все крупные города России с населением более 300 тысяч человек.

Итак, россияне столкнулись с весьма неприятным сюрпризом! Больше всего подорожал «квадрат» новостроек в Челябинске (плюс 11,7 процента), Симферополе (плюс 11,1 процента), Магнитогорске (плюс 11 процентов), Улан-Удэ (плюс 10,1 процента), Набережных Челнах (плюс 8,4 процента) и Архангельске (плюс 7,7 процента).

В Москве цена квадратного метра выросла на 3,3 процента (до 344 664 рублей), в Подмосковье — на 3,5 процента (до 181 183 рублей), а в Санкт-Петербурге — на 1,5 процента (до 233 236 рублей).

В среднем по всем городам метр строящейся недвижимости подорожал на 3,4 процента и теперь составляет 122 095 рублей.

Ранее была раскрыта средняя площадь российских квартир.