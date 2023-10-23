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23:59, 23 октября 2023
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Куда вложить сбережения: раскрыты самые популярные в России варианты

Куда вложить сбережения: раскрыты самые популярные в России варианты

© Фото: Alexander Grey / Unsplash

Самые популярные в России варианты вложения денежных средств раскрыты в результатах исследования IRN.RU, сообщают «Известия». Так, чаще всего в текущей ситуации россияне предпочитают хранить сбережения на депозите.

На втором по популярности месте оказалась валюта, в ее покупку готовы вложиться 20,7 процента опрошенных. Также 17,2 процента россиян проголосовали за облигации. Покупка недвижимости в качестве вложения денежных средств в 2023 году оказалась менее востребованной: на это готовы пойти 16,8 процента респондентов.

11,8 процента россиян рассказали, что готовы приобрести на сбережения акции, а 6,3 процента опрошенных — драгоценные металлы.

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