Куда вложить сбережения: раскрыты самые популярные в России варианты

Самые популярные в России варианты вложения денежных средств раскрыты в результатах исследования IRN.RU, сообщают «Известия». Так, чаще всего в текущей ситуации россияне предпочитают хранить сбережения на депозите.

На втором по популярности месте оказалась валюта, в ее покупку готовы вложиться 20,7 процента опрошенных. Также 17,2 процента россиян проголосовали за облигации. Покупка недвижимости в качестве вложения денежных средств в 2023 году оказалась менее востребованной: на это готовы пойти 16,8 процента респондентов.

11,8 процента россиян рассказали, что готовы приобрести на сбережения акции, а 6,3 процента опрошенных — драгоценные металлы.