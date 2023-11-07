Куда идти работать? Неожиданный топ востребованных вакансий в России

Куда идти работать? Топ востребованных вакансий в третьем квартале в России составили аналитики сервиса «Работа.ру», передает «Лента.ру».

28 процентов работодателей искали сотрудников на позиции курьеров, продавцов, официантов и кассиров. 26 процентов вакансий были открыты для менеджеров по продажам, 24 процента — IT-специалистов, 22 процента — менеджеров, а 12 — строителей. Кроме того, востребованными оказались врачи, маркетологи, бухгалтеры, логисты и юристы.

По прогнозам, в четвертом квартале 58 процентов работодателей будут искать специалистов рабочих специальностей. На втором месте по популярности окажутся представители массовых профессий, а на третьем — инженеры и технические специалисты.

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