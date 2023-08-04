16:01, 04 августа 2023
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Ксения Собчак раскрыла свое местонахождение
© Фото: Nenad Radojcic / Unsplash
Свое местонахождение раскрыла журналистка и телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале. Знаменитость рассказала, что отдыхает в курортном городе Марбелья в Испании.
«Море бодрящее, без медуз, всегда ветрено, длиннющие трассы для великов, вкусная и простая еда», — поделилась впечатлениями от отпуска Собчак.
Журналистка отметила, что раньше она отдавала предпочтение отдыху на Лазурном берегу во Франции. Лучшим курортом она считала полуостров Кап-Ферра. «Пять лет назад скажи мне, что в Марбелье будет мне лучше — не поверила бы сама себе», — поделилась Собчак.