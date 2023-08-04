Ксения Собчак раскрыла свое местонахождение

Свое местонахождение раскрыла журналистка и телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале. Знаменитость рассказала, что отдыхает в курортном городе Марбелья в Испании.

«Море бодрящее, без медуз, всегда ветрено, длиннющие трассы для великов, вкусная и простая еда», — поделилась впечатлениями от отпуска Собчак.

Журналистка отметила, что раньше она отдавала предпочтение отдыху на Лазурном берегу во Франции. Лучшим курортом она считала полуостров Кап-Ферра. «Пять лет назад скажи мне, что в Марбелье будет мне лучше — не поверила бы сама себе», — поделилась Собчак.