«Крыса-акробатка» у подъезда подмосковной многоэтажки попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«Цирковое шоу на 3-м Почтовом в Люберцах. Смотрите, как крыса ловко между прутьев пробирается. На самом деле, тут вопросы не только к коммунальщикам, но и к жителям, оставляющим еду для грызунов у подъезда», — написал автор видео.

В ролике крупная особь лазает по забору, который закрывает проход в мусоросборное помещение. Вероятно, уличного грызуна привлекли брошенные жильцами возле подъезда пакеты с мусором.

«Кошмар. Толстая и жирная какая», «Акробатка», «Мутанты какие-то», — отреагировали пользователи сети.