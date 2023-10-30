Кружка за миллионы! За сувенир из «Поля чудес» просят безумные деньги

За сувенир из телешоу «Поле чудес» просят безумные деньги. Объявление о продаже кружки за миллионы рублей появилось на популярном сайте.

«Продам бокал с передачи "Поле чудес". Вынуждена продать, так как нужны деньги. Бокал вышлю почтой, с трек-номером в отчет, после оплаты на карту. Ради интереса не беспокоить, руками трогать не даю. Это эксклюзивный бокал», — сказано в комментарии.

Продавец опубликовал фото своего лота, оцененного в пять миллионов рублей. Россиянка продает белую кружку с изображением ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича.

Ранее пятитысячную купюру выставили на продажу за полмиллиона рублей в Москве.