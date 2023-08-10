Крокодил в столичном водоеме испугал москвичей на сап-бордах и попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах ролика отдыхающие на сап-бордах, байдарках и других плавательных средствах заметили в воде голову крокодила. Одни с любопытством наблюдали за рептилией, а другие уже направлялись в сторону берега.