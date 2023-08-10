11:32, 10 августа 2023
1 мин.
Крокодил в столичном водоеме испугал москвичей на сап-бордах и попал на видео
© Фото: Unsplash
Крокодил в столичном водоеме испугал москвичей на сап-бордах и попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах ролика отдыхающие на сап-бордах, байдарках и других плавательных средствах заметили в воде голову крокодила. Одни с любопытством наблюдали за рептилией, а другие уже направлялись в сторону берега.
В результате оказалось, что это была игрушка на радиоуправлении. По мнению одного из подписчиков сообщества, большего веселья прибавила бы игрушка в виде плавника акулы.