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11:32, 10 августа 2023
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Крокодил в столичном водоеме испугал москвичей на сап-бордах и попал на видео

Крокодил в столичном водоеме испугал москвичей на сап-бордах и попал на видео

© Фото: Unsplash

Крокодил в столичном водоеме испугал москвичей на сап-бордах и попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах ролика отдыхающие на сап-бордах, байдарках и других плавательных средствах заметили в воде голову крокодила. Одни с любопытством наблюдали за рептилией, а другие уже направлялись в сторону берега.

В результате оказалось, что это была игрушка на радиоуправлении. По мнению одного из подписчиков сообщества, большего веселья прибавила бы игрушка в виде плавника акулы.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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