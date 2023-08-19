Город
05:31, 19 августа 2023
1 мин.

Кража коробок с косметикой и лекарствами в Москве попала на видео

Кража коробок с косметикой и лекарствами в Москве попала на видео

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Кража коробок с косметикой и лекарствами на 270 тысяч рублей в Москве попала на видео, опубликованное на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, во дворе одного из домов в Южном Тушино 27-летний сотрудник одной из столичных организаций загрузил товар в автомобиль и отошел по делам, забыв запереть дверь транспортного средства. Заметившие это мужчины решили присвоить коробки. Произошедшее зафиксировала установленная на одном из подъездов камера видеонаблюдения.

Заметив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Правоохранители вычислили личности преступников, ими оказались ранее судимые 45-летний москвич и 61-летний самарчанин. Мужчин задержали, однако похищенное на тот момент они успели продать, а вырученные деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.