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14:30, 15 сентября 2023
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Корова вышла к водителям на оживленном шоссе в Москве

Корова вышла к водителям на оживленном шоссе в Москве

© Фото: Alin Andersen / Unsplash

На Щелковском шоссе в Москве к водителям вышла корова. Фото животного опубликовали в группе «Восточный | Янтарный | Балашиха | М125» во «ВКонтакте».

На снимке корова запечатлена на дороге, она остановилась перед автомобилем. «Интересный маршрут для самовыгула», — прокомментировали инцидент в группе.

Пользователей сети обеспокоила судьба парнокопытного. «Божечки, как она там оказалась», «Если честно, ничего смешного тут нет», «Сбить же могут», — написали комментаторы.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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