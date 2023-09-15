Корова вышла к водителям на оживленном шоссе в Москве

На Щелковском шоссе в Москве к водителям вышла корова. Фото животного опубликовали в группе «Восточный | Янтарный | Балашиха | М125» во «ВКонтакте».

На снимке корова запечатлена на дороге, она остановилась перед автомобилем. «Интересный маршрут для самовыгула», — прокомментировали инцидент в группе.

Пользователей сети обеспокоила судьба парнокопытного. «Божечки, как она там оказалась», «Если честно, ничего смешного тут нет», «Сбить же могут», — написали комментаторы.