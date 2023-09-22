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18:58, 22 сентября 2023
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Корги москвичей съел полкило камней и попал в больницу

Корги москвичей съел полкило камней и попал в больницу

© Фото: Florencia Potter / Unsplash

Корги москвичей съел полкило камней и попал в больницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии сообщило агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что питомец породы корги по кличке Хаммер съел на даче щебенку, на которую пролили маринад от шашлыков. Камни не вышли из организма собаки естественным путем, поэтому хозяева обратились к специалистам.

Ветеринар почувствовала инородные тела даже при пальпации, затем сделала рентген и назначила операцию. В ходе хирургического вмешательства из желудочно-кишечного тракта пса врач извлекла мелкий щебень общим весом 730 граммов. Затем пациенту назначили курс послеоперационных капельниц. В настоящее время Хаммер чувствует себя хорошо.

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