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22:02, 23 сентября 2023
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Москвичам рассказали о погоде в конце сентября

Москвичам рассказали о погоде в конце сентября

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О погоде в конце сентября в столице рассказала «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, дневная температура воздуха в течение недели составит 19-23 градуса, ночная — 12-15 градусов.

В понедельник, 25 сентября, в городе ожидается кратковременный дождь, умеренный ветер и возможна гроза. В последующие дни осадков не будет, до конца недели прогнозируется переменная облачность и малооблачная погода. В пятницу, 29 сентября, ожидается ясная погода с умеренным южным ветром.

Самым теплым днем недели станет суббота, 30 сентября, когда столбики термометров поднимутся до 23 градусов днем и не упадут ниже 14 градусов ночью. В первый день октября температура упадет до 18-19 градусов днем, однако ночью поднимется до плюс 15.

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