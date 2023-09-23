Москвичам рассказали о погоде в конце сентября

О погоде в конце сентября в столице рассказала «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, дневная температура воздуха в течение недели составит 19-23 градуса, ночная — 12-15 градусов.

В понедельник, 25 сентября, в городе ожидается кратковременный дождь, умеренный ветер и возможна гроза. В последующие дни осадков не будет, до конца недели прогнозируется переменная облачность и малооблачная погода. В пятницу, 29 сентября, ожидается ясная погода с умеренным южным ветром.

Самым теплым днем недели станет суббота, 30 сентября, когда столбики термометров поднимутся до 23 градусов днем и не упадут ниже 14 градусов ночью. В первый день октября температура упадет до 18-19 градусов днем, однако ночью поднимется до плюс 15.