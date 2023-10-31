Как распознать климакс? Эти неожиданные советы пригодятся даже 20-летним

Как распознать климакс? Эти неожиданные советы акушера-гинеколога, врача-репродуктолога центра «СМ-Клиника» Вардуи Шалунц пригодятся даже 20-летним. Доктора цитирует «Газета.Ru».

«В последнее время чаще встречаются пациентки с тенденцией к снижению овариального резерва, недостаточностью функции яичников в молодом возрасте до 40 лет — и в 30 лет, и даже в 20», — сказала специалист.

По словам гинеколога, климакс может наступить рано из-за наследственности, перенесенных операций на органы малого таза и придатки, удаления кист яичников, прерывания беременности, а также гипертонической болезни, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

На приближение менопаузы также влияет образ жизни. Очевидно, что максимальный вред организму наносят курение и алкоголь. Опасны для женского здоровья хронический стресс, недосыпание и низкая физическая активность, чреватая ожирением и гормональными перестройками.

Шалунц призвала следить за питанием и ограничить потребление жиров животного происхождения, легкоусвояемых углеводов, сахара. Для репродуктивной системы полезны овощи, фрукты и продукты, содержащие растительные эстрогены. К последним врач отнесла цельные злаки, орехи, семечки, семя льна, льняное масло, оливковое масло, авокадо и жирную рыбу.

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