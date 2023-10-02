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21:57, 02 октября 2023
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Китайцы массово устремились на отдых в Москву

Китайцы массово устремились на отдых в Москву

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Китая массово устремились на отдых в Москву. Спрос на туристические визы в Россию увеличился в преддверии общенациональных осенних каникул, которые продлятся в этом году с 29 сентября по 6 октября, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Китае.

«Безусловно, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по приему китайских туристов», — рассказал представитель посольства. Он уточнил, что жители Поднебесной чаще стали посещать Дальний Восток, Северный Кавказ, Карелию, Сибирь и Урал.

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