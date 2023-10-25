Врач оценил влияние курения на хрупкость костей

Влияние курения на хрупкость костей оценил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Курение влияет на всю работу опорно-двигательного аппарата. А канцерогенные вещества, которые содержатся в сигаретах, влияют на костную ткань, делая ее более уязвимой для дегенеративных процессов. Из-за этого возрастает риск переломов», — сказал он.

Побороть вредную привычку особенно важно людям, у которых из-за остеопороза и без того снижен объем костной массы и нарушено ее качество, что приводит к хрупкости костей и риску переломов. По словам Холдина, у половины таких людей с одним переломом случается повторный в течение нескольких лет.

Ранее эндокринолог назвала основную опасность курения.