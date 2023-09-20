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08:27, 20 сентября 2023
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«Кастинг белок для экранизации сказок Пушкина» в Москве попал на видео

«Кастинг белок для экранизации сказок Пушкина» в Москве попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Кузьминки»

Житель столичной многоэтажки соорудил у себя за окном многоуровневую кормушку и наполнил ее семечками. Конструкция привлекла внимание сразу пяти белок, которые добрались до нее по веткам растущего у дома дерева. Их трапеза попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Кузьминки».

«У жителя ЮВАО каждое утро контактный зоопарк с выездом на дом», — иронично заметил автор публикации. В ролике белки передвигаются по «этажам» кормушки, грызут семечки, пытаются прогнать «конкуренток». Одна из них спрыгивает с кормушки на подоконник квартиры.

«"Белка песенки поет, да орешки все грызет". Это кастинг актрис для экранизации сказок Пушкина?», «Я бы контактировать с ними не стал... А посмотреть интересно, да», «Эйс Винтура, московская версия», «Особенно весело нижним этажам от мусора. А дворники, наверное, в экстазе», — отреагировали на увиденное пользователи сети.

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