Синоптик пообещал москвичам «капризную» зиму

«Капризную» зиму с неустойчивой погодой пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он сообщил, что метеорологическая зима наступит в городе примерно 10 ноября.

«Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана — прим. «Мосленты»), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — отметил синоптик.

По словам Тишковца, с приходом зимы жителей столицы ожидает чередование холодных дней и оттепелей, а также снегопадов и ледяных дождей.