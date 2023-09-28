01:01, 28 сентября 2023
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Синоптик пообещал москвичам «капризную» зиму
© Фото: Ana gavras / Unsplash
«Капризную» зиму с неустойчивой погодой пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он сообщил, что метеорологическая зима наступит в городе примерно 10 ноября.
«Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана — прим. «Мосленты»), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — отметил синоптик.
По словам Тишковца, с приходом зимы жителей столицы ожидает чередование холодных дней и оттепелей, а также снегопадов и ледяных дождей.