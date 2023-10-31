22:30, 31 октября 2023
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«Каннибал» из магазина! Хоррор-история в обычном супермаркете
© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Хоррор-историю, произошедшую в обычном супермаркете, рассказали в Telegram-канале Kub Mash.
Житель Новороссийска пришел в продуктовый магазин популярной сети. У кассы он попросил одного из покупателей купить ему пакет, но тот отказал. Конфликт перешел в драку на улице, агрессор прижал своего оппонента к стене, откусил ему левое ухо и скрылся.
«Каннибала» из магазина нашли. Суд лишил его свободы на три года.
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