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22:30, 31 октября 2023
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«Каннибал» из магазина! Хоррор-история в обычном супермаркете

«Каннибал» из магазина! Хоррор-история в обычном супермаркете

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Хоррор-историю, произошедшую в обычном супермаркете, рассказали в Telegram-канале Kub Mash.

Житель Новороссийска пришел в продуктовый магазин популярной сети. У кассы он попросил одного из покупателей купить ему пакет, но тот отказал. Конфликт перешел в драку на улице, агрессор прижал своего оппонента к стене, откусил ему левое ухо и скрылся.

«Каннибала» из магазина нашли. Суд лишил его свободы на три года.

Ранее актер Баршак попал в больницу в Москве после драки с поклонником знакомой.

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