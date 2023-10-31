«Каннибал» из магазина! Хоррор-история в обычном супермаркете

Хоррор-историю, произошедшую в обычном супермаркете, рассказали в Telegram-канале Kub Mash.

Житель Новороссийска пришел в продуктовый магазин популярной сети. У кассы он попросил одного из покупателей купить ему пакет, но тот отказал. Конфликт перешел в драку на улице, агрессор прижал своего оппонента к стене, откусил ему левое ухо и скрылся.

«Каннибала» из магазина нашли. Суд лишил его свободы на три года.

Ранее актер Баршак попал в больницу в Москве после драки с поклонником знакомой.