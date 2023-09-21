Камеры начали фиксировать не пристегнутых ремнем безопасности пассажиров. Размер штрафа, который будет выписан владельцу авто за это нарушение, напомнил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«Ездить на пассажирском сиденье не пристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры. 206 комплексов с нейросетью будут следить за тем, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения», — сообщил заммэра по вопросам транспорта.

Штраф в размере тысячи рублей будет получать собственник автомобиля, поскольку он обязан отказаться перевозить непристегнутых пассажиров. Все случаи с признаками нарушения будут рассматривать сотрудники ЦОДД. Любые сомнения будут трактоваться в пользу автомобилистов, отметил Ликсутов.