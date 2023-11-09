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16:00, 09 ноября 2023
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Какой ужас! Чего больше всего боятся россияне?

Какой ужас! Чего больше всего боятся россияне?

© Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

Чего боятся россияне? Главные страхи определили аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и группы компаний BestDoctor, передает «Лента.ру».

Больше всего граждане боятся тяжелой болезни. Так ответили 48 процентов респондентов. 38 процентов опрошенных людей беспокоит падение доходов, а шесть процентов ужасает потеря работы. Каждый двадцатый переживает из-за возможных несчастных случаев с жильем.

Со своими страхами большинство россиян — 49 процентов — предпочитают бороться, проводя время с семьей, родственниками и друзьями. Треть респондентов отвлекаются работой, каждый десятый принимает успокоительные или посещают психолога, а еще восемь процентов участников опроса переключаются на спорт.

Ранее сообщалось о том, как родить первенца и не развестись.

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