Какой будет зима в этом году? Гидрометцентр дал ответ

Какой будет зима в этом году? Приблизительный ответ дал радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Судя по расчетам Росгидромета, температура предстоящей зимой ожидается выше нормы. «Но для этого есть целый ряд факторов. В том числе учитывается повышение температуры в экваториальных районах Тихого океана, которое потом распространяется на все акватории мирового океана», — пояснил Вильфанд.

Другие схемы оценки говорят о том, что погода зимой не будет однородной. Ожидается чередование оттепелей и морозов до 15-20 градусов.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде.