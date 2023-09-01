«Какие они смешные, когда приходят в первый раз»

Ничего, кроме бизнеса

Поверьте, салон эротического массажа может приносить неплохие деньги. Но тут важно соблюдать два основных условия. Первое: нужно изначально хорошо вложиться в место и интерьер. Второе: очень жестко контролировать дисциплину, поэтому добрый начальник тут не годится. Девочки должны реально бояться опаздывать, прогуливать, небрежно относиться к клиентам, невежливо разговаривать. И тогда… Еще лет пять назад салон, в котором я работала, приносил порядка 150-200 тысяч рублей чистого дохода в день! Поэтому и текучка кадров в таких заведениях минимальная.

Чай и процент

Попробую нарисовать портрет среднестатистической работницы салона. Ей от 25 до 30 лет. Она приехала в Москву из какого-нибудь российского региона. Национальный состав? В основном, это русские девушки. Я знала одну удмуртку. А вот кавказок вы в этом бизнесе не найдете.

Все они вышли из средне- или малообеспеченных семей. Часто они – студентки. Родители оплачивают им учебу, но жить-то на что-то надо! А еще нередко работать в массажные салоны идут семейные девушки, естественно, скрывая это от своих мужчин. И разведенки.

Но все, совершенно все они идут в салон только тогда, когда у них начинается черная полоса в жизни. Кайфануть? Нет, такой цели нет ни у кого из них. Им бы просто выжить. Другое дело, что они быстро входят во вкус, потому что – вот факт – в массажном салоне заработать они могут намного больше, чем в «реале». В разы больше, чем их знакомые с высшим образованием на нормальном месте! Сколько получают девушки, устроившись куда-нибудь после института? Тысяч 40-50? Столько в салоне не получают даже при самых тухлых раскладах. Здесь же работают не на окладе, а на процентах с массажа, а это – от 30 до 40 процентов от стоимости и основной программы, и дополнительных услуг, которая может составить 10-15 тысяч рублей. Плюс – чаевые. 500 рублей тут семечки. «Постоянщики» могут оставить и тысячи три, и пять, и десять.

Зачем и кому это нужно

Клиенты массажных салонов – это, как правило, мужчины достаточно молодые и семейные. Мне их жаль. Вступая в брак, они считают, что подписывают условный долгосрочный контракт, один из важных пунктов которого – наличие регулярного секса. А жены то устали, то у них болит голова, то что-то еще. И мужчины начинают искать способы это компенсировать. Или приходят те, чьи жены беременны.

Клиенты любят рассказывать свои истории. Но чаще всего я слышу про то, как они не могут раскрыться своим женам, довериться им. Мужчинам стыдно признаться супругам в том, что им нравится, когда им ласкают попу, хотя она – обычная эрогенная зона. Что им нравится быть слабыми, что они предпочитают женскую доминацию, но вынуждены при этом играть в семье и на работе роль сурового самца. Что их заводят ролевые игры.

У многих возникает резонный вопрос: зачем отваливать такие деньги за массаж, когда за ту же сумму можно снять хорошую проститутку? Так рассуждают многие. И это – большая ошибка. Есть мужчины, которые к проститутке не пойдут при любом раскладе, потому что испытать оргазм не является для них главным запросом. Им важнее отдохнуть, расслабиться, выключить голову, пообщаться, снять контроль, а это позволяет сделать не секс, а именно массаж. Это раз.

Два – поход к проститутке, как и наличие любовницы, это очевидная измена, а массаж – здоровый компромисс во благо отношений.