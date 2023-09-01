«Какие они смешные, когда приходят в первый раз»В салонах эротического массажа жалеют женатых мужчин
По результатам мониторинга, проведенного Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, в 2017 году в столице выявлено 119 жилых домов, в которых находятся массажные салоны, оказывающие в том числе и услуги эротического характера. О том, как устроен этот бизнес, кто в нем работает и какова его целевая аудитория, МОСЛЕНТА поговорила с Алисой Шнайдер – ведущей многочисленных тренингов для женщин, до этого проработавшей несколько лет мастером в салоне эротического массажа.
© Кадр: фильм "Красотка"
В салон эротического массажа нужно изначально хорошо вложиться и жестко контролировать дисциплину. И тогда… Еще лет пять назад салон, в котором я работала, приносил порядка 150-200 тысяч рублей чистого дохода в день!
Дорогой длинною
В массажный салон я попала в один из самых экстремальных моментов своей жизни. Я уволилась с оборонного предприятия в одном из закрытых городов под Екатеринбургом, где проработала много лет монтажницей радиоаппаратуры пятого разряда. Но что это была за работа! Я просто сидела и тупила, понимая, что что-то в своей жизни явно перепутала, что дожить сначала до зарплаты, а потом до пенсии – совсем не моя цель, что мне хочется чего-то совершенно другого. В общем, в один момент со мной произошло то, что называет революционной ситуацией: верхи уже не могли, низы не хотели. И я написала заявление об уходе, упросив начальника цеха не заставлять меня отрабатывать положенные две недели. Меня взяли в ресторан метрдотелем – все в том же Новоуральске. Но денег и перспектив не было и там. И тогда я уехала в Екатеринбург. Смешная была, пипец! Считала себя самой крутой. Начала ходить на собеседования в салоны красоты, женские тренинговые центры. Там-то мне и рассказали о салонах эротического массажа. Ну, а дальше… Я пришла в один из них, чтобы занять место администратора, но мне сказали, что нечего мне сидеть просто так – мол, иди на «поляну» мастером. Это было совершенно неожиданно. Я-то думала, что все массажистки – топ-модели двадцати лет, но все оказалось не так. Через три месяца я вышла на работу. А через полгода уже была брендом заведения.
Я стала просто топ! Но через пару лет меня снова накрыл «день сурка», то есть все эти вопросы о дальнейших перспективах, карьерном росте и безграничности моих амбиций. И тогда я пошла работать ведущей женских тренингов, построенных на моих авторских программах. Я выгодно отличаюсь от коллег: мало кто еще может похвастаться таким богатым опытом общения с мужчинами и таким пониманием их психологии, запросов и пожеланий.
Учат в школе
Мне повезло – эротическому массажу меня учили на протяжении месяца, потому что мой салон был весьма серьезным Как происходят уроки? Ну… Приходит модель-мужчина, раздевается и ложится. Мастер нам показывает движения, мы их повторяем, заучиваем и наглаживаем, тренируем руки.
Но вообще-то обычно все происходит не так: девочкам – особенно в Москве – дают один-два урока весьма сомнительного содержания и отправляют «в поля». Поэтому в большинство столичных салонов эротического массажа мужчина может попасть только «по незнанке» или из сильного желания сэкономить.
Разойтись по классам
В Москве, как и в большинстве других мегаполисов, эротические салоны делятся на классы. Есть салоны экспресс-массажа, где весь процесс занимает полчаса. А что за это время можно успеть?! Мужчина быстренько сам ополоснулся в душе, девушка его положила, где-то что-то помяла, перевернула на спину и – дальше, как у Пушкина: «ядрачистый изумруд». Все! Клиент снова помылся и – досвидос!
У меня же один только душ занимал около пятнадцати минут, ведь это же очень серьезная прелюдия, включающая множество важных моментов: мы с мужчиной вместе идем в душик, я его купаю, нежно тру мочалочкой. Это приятно и клиенту, и мне, потому что важно знать, что клиент вымыт тщательно и во всех местах. Мне же после со всем этим добром работать! А весь сеанс длился около полутора часов.
Еще одно отличие дешевых и дорогих салонов – интерьер. В бюджетном заведении вы найдете только душ, лежанку, плохое освещение, проблемы с отоплением и отсутствующую звукоизоляцию.
Девушки. Они отличаются ухоженностью, внешним видом и отношением к клиентам. К нам в салон однажды попала девочка из дешевого салона экспресс-массажа и очень быстро уволилась. Мужчины от нее выскакивали буквально через пятнадцать минут. А они же уже избалованные, тему знают, вот и начали жаловаться администратору. Барышня же вообще не понимала, чего от нее хотят. Другой склад мышления, что поделаешь!
Но главное – это, конечно же, публика. В дешевые салоны ходят мужчины жадные, ненавидящие платить, но при этом озабоченные. Среди них нет телесных гурманов, которым важно наслаждение, расслабление, желание все распробовать. Им надо, чтобы быстро, дешево и по несколько раз. Поэтому мастерицы и стараются их разводить на дополнительные бабки прямо во время сеанса – за то, чтобы он мог потрогать девочку, за то, чтобы она сняла с себя нижнее белье, за дополнительный оргазм. Хотя я считаю, что работать в труселях, пусть даже это стринги, это значит уже снижать качество.
Сферы влияния
Салоном обычно владеет несколько партнеров. И для них это не основной, а третий или пятый бизнес, хотя, конечно, бывают и исключения. Я знаю заведение, которым управляют муж с женой. Знаю, где совладелицей салона стала бывшая массажистка.
Ступенью ниже на иерархической лестнице стоят администраторы и управляющие. Ну, а дальше уже – девочки.
Ничего, кроме бизнеса
Поверьте, салон эротического массажа может приносить неплохие деньги. Но тут важно соблюдать два основных условия. Первое: нужно изначально хорошо вложиться в место и интерьер. Второе: очень жестко контролировать дисциплину, поэтому добрый начальник тут не годится. Девочки должны реально бояться опаздывать, прогуливать, небрежно относиться к клиентам, невежливо разговаривать. И тогда… Еще лет пять назад салон, в котором я работала, приносил порядка 150-200 тысяч рублей чистого дохода в день! Поэтому и текучка кадров в таких заведениях минимальная.
Чай и процент
Попробую нарисовать портрет среднестатистической работницы салона. Ей от 25 до 30 лет. Она приехала в Москву из какого-нибудь российского региона. Национальный состав? В основном, это русские девушки. Я знала одну удмуртку. А вот кавказок вы в этом бизнесе не найдете.
Все они вышли из средне- или малообеспеченных семей. Часто они – студентки. Родители оплачивают им учебу, но жить-то на что-то надо! А еще нередко работать в массажные салоны идут семейные девушки, естественно, скрывая это от своих мужчин. И разведенки.
Но все, совершенно все они идут в салон только тогда, когда у них начинается черная полоса в жизни. Кайфануть? Нет, такой цели нет ни у кого из них. Им бы просто выжить. Другое дело, что они быстро входят во вкус, потому что – вот факт – в массажном салоне заработать они могут намного больше, чем в «реале». В разы больше, чем их знакомые с высшим образованием на нормальном месте! Сколько получают девушки, устроившись куда-нибудь после института? Тысяч 40-50? Столько в салоне не получают даже при самых тухлых раскладах. Здесь же работают не на окладе, а на процентах с массажа, а это – от 30 до 40 процентов от стоимости и основной программы, и дополнительных услуг, которая может составить 10-15 тысяч рублей. Плюс – чаевые. 500 рублей тут семечки. «Постоянщики» могут оставить и тысячи три, и пять, и десять.
Зачем и кому это нужно
Клиенты массажных салонов – это, как правило, мужчины достаточно молодые и семейные. Мне их жаль. Вступая в брак, они считают, что подписывают условный долгосрочный контракт, один из важных пунктов которого – наличие регулярного секса. А жены то устали, то у них болит голова, то что-то еще. И мужчины начинают искать способы это компенсировать. Или приходят те, чьи жены беременны.
Клиенты любят рассказывать свои истории. Но чаще всего я слышу про то, как они не могут раскрыться своим женам, довериться им. Мужчинам стыдно признаться супругам в том, что им нравится, когда им ласкают попу, хотя она – обычная эрогенная зона. Что им нравится быть слабыми, что они предпочитают женскую доминацию, но вынуждены при этом играть в семье и на работе роль сурового самца. Что их заводят ролевые игры.
У многих возникает резонный вопрос: зачем отваливать такие деньги за массаж, когда за ту же сумму можно снять хорошую проститутку? Так рассуждают многие. И это – большая ошибка. Есть мужчины, которые к проститутке не пойдут при любом раскладе, потому что испытать оргазм не является для них главным запросом. Им важнее отдохнуть, расслабиться, выключить голову, пообщаться, снять контроль, а это позволяет сделать не секс, а именно массаж. Это раз.
Два – поход к проститутке, как и наличие любовницы, это очевидная измена, а массаж – здоровый компромисс во благо отношений.
Тариф «Женись на мне»
Какие мужчины смешные, когда приходят в первый раз! Как они волнуются, стесняются и переживают! К ним надо с улыбкой, с добрым словом, с юмором. Поэтому хорошие массажистки – они еще и прекрасные психологи, умеющие подстроиться под любого человека, с порога понять,, какое у него настроение и состояние, знающие, как снять его злобу или хамство, понимающие, изображать овцу или госпожу. Случиться-то может всякое.
В моем салоне охраны не было никогда, потому что, чем дороже заведение, тем меньше шансов словить в нем какой-нибудь трэш. К нам шла серьезная публика – топы, представители среднего бизнеса. Да и, к тому же я знала, что делать, если, к примеру, посетитель решил нарушить установленные правилами салона границы. Хотите расскажу? Вот он говорит: «Я тебя хочу!» А я ему: «Детка, я знаю способ, как ты можешь получать все возможные удовольствие с утра и до вечера, да еще и бесплатно! Эта программа называется "Детка, женись на мне!"» И все. У него тут же все опускается.
Агрессия? Нет, откровенной агрессии в мой адрес не было ни разу. Так себя ведут только пьяные, а таких в наш салон не пускала администратор.
Если обуяла страсть
На сайте любого салона написано, что эротический массаж не подразумевает секс. И что это запрещено правилами. Но, конечно, секс случается, потому что девочки бывают разные. Слушайте, это так смешно! Знаете, сколько они берут за подобную «допуслугу»? Край, 3-5 тысяч! За вот эту вот сумму они рискуют своей репутацией, которая точно пострадает, потому что о подобных случаях все очень быстро узнают. Как? Об этом базарят сами мужчины, приходя к другим девочкам: мол, эта дала, и ты дай. Или это просто бросается глаза: в моем салоне вдруг к одной из девочек, на которую до этого не было особого спроса, внезапно едва ли не очередь выстроилась. А потом у нее в комнате нашли презерватив.
Увы, подобные услуги в массажных салонах сегодня распространены сильно. Думаю, их оказывают примерно в пятидесяти процентах заведений. Руководство же смотрит на все сквозь пальцы, потому что… деньги!
Откройте, полиция!
В хорошем месте на смене сидит обычно девушки три-четыре. А в сетевых экспресс-салонах, где работают по пятьдесят сотрудниц, на смене бывает человек шесть-семь. Не боимся ли мы полиции? Опасаемся. Мне лично «повезло» на них два раза. Было как? Я, работница эротического салона, сижу на своем месте в корсете и в нижнем белье. И тут забегает админ: «Алиса, к нам какой-то мутный тип пришел, надень-ка шорты» Вскоре заходит и сам мужчина. Я отправляю его в душ – одного. Следом сказала надеть трусы. А после предложила сделать ему оздоровительный массаж. Через 15 минут он от меня уже ушел. Хотя нет, все равно прицепился, оштрафовав за отсутствие медкнижки. Такая глупость! Клиенты тоже про эти книжки спрашивают, не понимая, что большинство из них – фейк, потому что мало какие владельцы салонов отправляют девочек на проверки. Нас, кстати, отправляли.
Правда об индивидуалках
Я вам все про салоны рассказываю, а ведь на самом деле большая часть девушек, делающих эротический массаж, индивидуалки. И это объяснимо. В Москве с салонами все сложно, потому что, грубо говоря, в дешевых салонах все очень плохо, а в дорогих все слишком дорого. То есть расслоение слишком велико. Заведений же среднего ценового сегмента практически нет. Вот мужчины и идут к индивидуалкам, которых сейчас на рынке великое множество. Заходишь на специализированные сайты, а там весь генофонд страны представлен!
Но тут важно знать: большинство анкет индивидуалок – фейковые. Поэтому попадос у мужчин в этом плане огромный. Они приезжают на дом к симпатичной девушке, а там их встречает крокодил. Да еще и не молодой. На что эти дамы рассчитывают, я ума не приложу, потому что большинство потенциальных клиентов просто немедленно разворачиваются и уезжают.
При этом не могу не отметить: многие индивидуалки работают качественнее салонов, так что главное тут – найти своего мастера.
Смотри в оба!
Дам совет: первое, что нужно делать мужчине, решившему посетить салон или индивидуалок, это залезть в интернет. На специализированных сайтах можно выбрать и район, и станцию метро, и порядок цен.
Обращайте внимание на опыт девушки и ее возраст. Отзывы посетителей не читайте – они, как правило, выдуманные. Зато читайте описания, которые дают сами девушки, ведь у одних получается пять дурацких строк, типа, «я такая нежная, все будет незабываемо, ты вознесешься». А у других – высокохудожественное произведение. За этим видно человека. Поверьте, это важно, ведь с массажистками приходится общаться!
Сделали выбор? Звоните, но обращайте внимание на то, как человек разговаривает: легок ли он, весел ли, умен, адекватен? Узнавайте адрес. Некоторые массажистки принимают на каких-то жутких столичных окраинах, куда добраться можно разве что на оленях. Смотрите на помещение. На кровать. Многие индивидуалки – вот что я совершенно не могу понять! – работают на кушетках. Как так можно?! По клиенту нужно плавать и скользить всем телом, крутить его и вертеть, поэтому у меня «поляна» была два на два метра, а на кушетке все делать просто опасно для жизни!
Цена. Имейте в виду: за сумму ниже 4 тысяч вам предложат шлак или же раскрутят вас в процессе массажа на сумму вдвое большую.
И – график работы. Салоны делятся на те, что работают по 12 часов в день, и круглосуточные. В последних есть и охрана, и тревожная кнопка, потому что сюда в основном ходят те, кто загулял и пьян. Ну, и девочки там никакие, особенно – к утру. Один клиент мне рассказывал, как в пять утра работница, начавшая делать ему массаж, сама уснула через несколько минут. Ну, а что он хотел в такое-то время? Все же странные вы, мужчины…