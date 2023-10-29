Как выбрать «незамерзайку»? Роспотребнадзор призвал обратить внимание на одну деталь

Критерии выбора незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобиля Роспотребнадзор назвал в своем Telegram-канале. Специалисты ведомства призвали обратить внимание на наличие одной детали — сертификата соответствия.

Кроме того, перед покупкой жидкости они порекомендовали смотреть, чтобы на канистре быт указан логотип компании, а все надписи также должны быть напечатаны легкосчитываемым шрифтом. На этикетке должна быть инструкция по применению, дата производства, срок хранения, подробный состав, меры предосторожности и адрес производителя.

Покупать незамерзающую жидкость эксперты призвали автолюбителей только в специализированных магазинах. При этом они порекомендовали избегать покупки «незамерзайки» на обочинах дорог и в других несанкционированных местах торговли.

В ведомстве отметили, что качественная жидкость может иметь резкий запах, который быстро испаряется. Если же такого запаха нет, то в раствор может быть добавлен запрещенный метанол, который негативно повлияет на самочувствие.

Важным компонентом стеклоомывающей жидкости являются поверхностно-активные вещества (ПАВы). Благодаря им омывающая жидкость хорошо пенится, чем и помогает «дворникам» быстрее и легче удалять грязь со стекла, добавили специалисты.