Известный повар дал необычный рецепт тыквенного супа. Теперь понятно, как его готовить!

Необычный рецепт тыквенного супа дал повар Константин Оганезов в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Для него потребуется тыква среднего размера, по одной моркови, луковице и половина головки чеснока, помидоры черри и сливки.

Тыкву необходимо разрезать пополам, очистить ее от семян, а также крупно нарезать морковь, лук и чеснок. Затем овощи нужно запечь в духовке. После этого мякоть тыквы, помидоры, морковь, лук и чеснок следует залить стаканом воды, добавить кориандр, мускатный орех и корицу и поставить на огонь. Получившуюся смесь нужно пробить блендером и добавить к ней 500 миллилитров нежирных сливок. Затем суп необходимо потомить 10-15 минут.

Подписчики повара поблагодарили за рецепт и отметили, что теперь им стало понятно, как готовить тыкву. «Никогда ее не ела, но из ваших рук поела бы», «Обязательно приготовлю», «Ваш рецепт очень вкусный», — написали они.

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