Город
01:30, 31 октября 2023
1 мин.

Ивлеева на пилоне. Красавица показала, на что способна на шесте

Ивлеева на пилоне. Красавица показала, на что способна на шесте

© Кадр: @agentgirl

Свои способности в обращении с пилоном показала на видео, опубликованном на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

В ролике она изображает ведбму в черной шляпе, полупрозрачной майке, мини-юбке с длинным шлейфом, черных сапогах и с метлой. Она запрыгивает на шест и вращается вокруг него, изображая полет на помеле.

«Ты просто класс», «Настя просто Богиня», «Настюшка-опасность», «Огонь», «Вот это уровень», «Лучшая», «Отличная техника», «Класс», «Бомба», — написали подписчики.

Ранее Настю Ивлееву в обтягивающем платье раскритиковали за худобу.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.