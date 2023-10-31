01:30, 31 октября 2023
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Ивлеева на пилоне. Красавица показала, на что способна на шесте
© Кадр: @agentgirl
Свои способности в обращении с пилоном показала на видео, опубликованном на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая и блогер Настя Ивлеева.
В ролике она изображает ведбму в черной шляпе, полупрозрачной майке, мини-юбке с длинным шлейфом, черных сапогах и с метлой. Она запрыгивает на шест и вращается вокруг него, изображая полет на помеле.
«Ты просто класс», «Настя просто Богиня», «Настюшка-опасность», «Огонь», «Вот это уровень», «Лучшая», «Отличная техника», «Класс», «Бомба», — написали подписчики.
Ранее Настю Ивлееву в обтягивающем платье раскритиковали за худобу.