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08:01, 11 сентября 2023
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«Йога» панды Диндин в Московском зоопарке умилила пользователей сети

«Йога» панды Диндин в Московском зоопарке умилила пользователей сети

© Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Новое видео с пандой Диндин опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Зачем переворачиваться на спину? Все просто — ради малыша. Если ему неудобно, если он пищит, то Диндин всегда старается найти для него более комфортное положение», — подписала она видеозапись, на которой панда поднимает лапы вверх, переворачивается со спины на бок и обратно.

Увиденное умилило пользователей сети. Некоторые юзеры сравнили движения Диндин с йогой. «Мамина йога», «Эдакие па, размяться тоже не помешает», «Диндин акробатка», «Диндин, как живая люлька, укачивает своего малыша, свою крошечку», «Баюкает», «А мне кажется, у нее просто ноги занемели, вот она и переворачивается», — написали они в комментариях.

Большие панды Диндин и Жуи, привезенные в Москву из Китая, впервые стали родителями в конце августа.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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