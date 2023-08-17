Идущие на поводках по центру Москвы овцы попали на видео

Идущие на поводках по центру столицы овцы попали на видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Необычные пешеходы замечены в Басманном районе», — написал автор ролика. В видео мужчина идет вдоль кафе на одной из столичных улиц. При этом он вел на поводках двух овец, которые неспешно передвигали копытами.

«За милой прогулкой следует смачный шашлык», «К нотариусу идут», «На шашлыки ведет», «Это обед?», — поупражнялись в юморе пользователи сети.