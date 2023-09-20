Гуляющий по улице гусь Валерий привлек внимание москвичей

Гусь, гуляющий по столичной улице на поводке, привлек внимание горожан. Снятое прохожими видео опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Очевидцы расспросили хозяина о необычном питомце и выяснили, что гуся зовут Валерой. Живет птица в городской квартире. Количество выгулов у Валеры каждый день разное, в зависимости от погодных условий.

Москвичи иронично заметили, что проживет гусь с хозяином, скорее всего, до одного из ближайших праздников — например, до Нового года. Хозяин заверил, что растит гуся вовсе не ради традиционного блюда на праздничном застолье. «Вы вообще знаете, что гуси 40 лет живут?» — сказал хозяин Валеры.

Ролик собрал сотни восторженных реакций пользователей.