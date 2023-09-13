«Грузовик-паровоз» на столичном шоссе попал на видео

Мчащийся по столичному шоссе «грузовик-паровоз» попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В ролике грузовик ехал по полосе, а из его кузова валил густой белый дым. Другие участники дорожного движения объезжали его стороной, чтобы снизить риск возникновения аварии из-за плохой видимости.

«Грузовик-паровоз», «Призрачный гонщик», «Сразу видно, что вейперов везут», «Он думал, что он паровоз», «Очевидно, что эти парни знают толк в вейпинге», «Ему приснилось, что он паровозик», — прокомментировали ситуацию подписчики канала.