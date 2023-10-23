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00:35, 23 октября 2023
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Грибы выросли в салоне автобуса и попали на фото

Грибы выросли в салоне автобуса и попали на фото

© Фото: Unsplash

В салоне автобуса выросли грибы. Необычное явление попало на фото, опубликованное в группе «Текстильщики ЮВАО М125» во «ВКонтакте».

На снимке запечатлены вешенки, проросшие из-под пола в салоне. «Это гриб подавтобусник напольный», «Чтобы насобирать грибов, даже не надо ходить в лес», — прокомментировали фото в группе. Кто-то засомневался в подлинности кадра, однако авторы публикации заверили, что вешенки в салоне общественного транспорта — это не фотошоп.

Ранее в московском парке «Лосиный Остров» нашли редкий синий гриб.

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