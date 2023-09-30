Названы самые поздние осенние грибы

Самые поздние осенние грибы назвали жителям столичного региона в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

В октябре в лесах Московской области можно собирать вешенки, лесные шампиньоны и грузди, до холодов растут рыжики и осенние опята.

Рыжики появляются с середины августа, но активный сбор начинается во втором осеннем месяце. Обычно они растут кучно в молодых хвойных лесах. Осенние опята отличаются от летних толстой ножкой. Их собирают до третьей декады октября.