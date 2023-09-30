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04:05, 30 сентября 2023
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Названы самые поздние осенние грибы

Названы самые поздние осенние грибы

© Фото: Unsplash

Самые поздние осенние грибы назвали жителям столичного региона в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

В октябре в лесах Московской области можно собирать вешенки, лесные шампиньоны и грузди, до холодов растут рыжики и осенние опята.

Рыжики появляются с середины августа, но активный сбор начинается во втором осеннем месяце. Обычно они растут кучно в молодых хвойных лесах. Осенние опята отличаются от летних толстой ножкой. Их собирают до третьей декады октября.

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