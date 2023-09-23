Спасатели дали грибникам инструкцию по сборам в лес

Инструкцию по сборам в лес дали грибникам спасатели. По информации ГКУ МО «Мособлпожспас», с начала лета в столичном регионе более 860 человек заблудились в лесах.

Спасатели рекомендовали заранее продумать маршрут, изучить карту местности, запомнить, с какой стороны должны быть реки, овраги, дороги, линии электропередач, и где находятся ближайшие населенные пункты. Еще стоит определить время захода в лес и рассчитать приблизительное время возвращения, чтобы предупредить об этом близких. Им также важно рассказать, куда именно вы отправляетесь.

Кроме того, следует надеть яркую одежду и высокие резиновые сапоги. С собой необходимо взять спички, запас еды и воды, свисток, компас, лекарства, которые принимаете, и заряженный до 100 процентов телефон.