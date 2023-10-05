В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления. Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщил заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Количество звонков в единый диспетчерский центр растет в начале осени и в преддверии отопительного сезона. Чтобы горожанам было проще дозвониться и получить необходимую информацию, как и в предыдущие годы, открывают отдельную горячую линию по вопросам отопления. Так поток звонков специалисты могут обработать быстрее», — пояснил Бирюков.

Как отметил заммэра, горожане могут круглосуточно оставлять заявки, если есть проблемы с прогревом батарей или протечками. Для этого следует позвонить в общегородской контакт-центр по номеру: +7-800-100-23-29.