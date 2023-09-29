Три российских города обошли Москву по росту цен на новостройки

Три российских города в третьем квартале 2023 года обошли Москву по росту цен на квартиры в новостройках. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили аналитики платформы «Авито Недвижимость».

Так, лидером в рейтинге оказалась Уфа. В этом городе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 11 процентов, до 135 тысяч рублей. На втором месте с подорожанием «квадрата» на десять процентов, до 117 тысяч рублей, расположился Томск, а на третьем — Омск с 113 тысячами рублей за «квадрат», что на восемь процентов дороже по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

Москва оказалась в рейтинге на четвертом месте. За три месяца квадратный метр в столице подорожал на пять процентов, до 307 тысяч рублей. Аналогичная прибавка в цене произошла в Нижнем Новгороде (до 142 тысяч рублей), Воронеже (до 103 тысяч рублей) и Челябинске (до 86 тысяч рублей).

На четыре процента больше стал стоить «квадрат» в Перми, Самаре, Ярославле, Кирове, Ижевске и Ульяновске, на три процента — в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Брянске, на два — в Казани и Тюмени, а на один — в Барнауле.