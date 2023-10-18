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15:11, 18 октября 2023
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Москвичам раскрыли гонорар Деда Мороза и Снегурочки

Москвичам раскрыли гонорар Деда Мороза и Снегурочки

© Кадр: Раскадровка / YouTube

Гонорар московских Деда Мороза и Снегурочки раскрыли аналитики популярного сервиса объявлений.

Аниматоры в костюмах новогодних персонажей востребованы с середины декабря и до конца зимних каникул. В среднем за сезонную работу «зимние волшебники» могут получить 150 тысяч рублей (Дед Мороз) и 100 тысяч рублей (Снегурочка). Плюс к этим суммам прибавляются проценты с каждого заказа.

Кроме того, в канун Нового года становятся актуальны вакансии фасовщиков и комплектовщиков подарков, а также профессиональных швей, которых привлекают для создания карнавальных костюмов.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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