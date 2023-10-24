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08:10, 24 октября 2023
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Осторожно, лед! Столичных водителей предупредили о гололедице

Осторожно, лед! Столичных водителей предупредили о гололедице

© Фото: Why kei / Unsplash

О гололедице на столичных дорогах предупредил водителей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с «Лентой.ру» синоптик спрогнозировал погоду на ближайшие дни.

По словам специалиста, во вторник, 24 октября, в городе ожидаются похолодание и дождь с мокрым снегом. В среду, 25 октября, столбики термометров в Москве опустятся ниже нуля, из-за этого на дорогах возможна гололедица. В пятницу, 27 октября, в столице пройдут снегопады.

Метеоролог отметил, что из-за потепления, которое ждет столицу на следующей неделе, замену летней резины на зимнюю можно пока отложить. «Переобуть» автомобили Тишковец посоветовал в ноябре.

Редакция
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