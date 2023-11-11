Где россияне чаще всего отдыхают с детьми в ноябре? Раскрыт список популярных городов

Где россияне чаще всего отдыхают с детьми в ноябре? Список самых популярных городв раскрыл сервис OneTwoTrip. Материалы исследования есть в распоряжении РИА Новости.

Так, самым популярным городом внутри России у путешественников с детьми стала Москва. На втором месте оказался Сочи, а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург.

Также для семейных путешествий отдыхающие выбирали Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень, говорится в сообщении.

Среди заграничных направлений самым популярным оказались такие города, как: Стамбул, Минск, Дубай и Бангкок.

Ранее был раскрыт топ-5 самых привлекательных городов, куда россияне планируют поехать в ноябрьские праздники.